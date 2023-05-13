КМВА розказали, чим ворог атакував столицю

ППО Київської області. Фото: УНІАН

Вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала міста України. Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці напад був здійснений безпілотниками.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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"Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати", — написав голова КМДА Сергій Попко.

Також він додав, що під час останньої повітряної тривоги в Києві в повітряному просторі були виявлені іранські баражуючі боєприпаси "Shahed".

"Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО! Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано", — йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільним об'єктам. Від влучань створювались пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи. Всі деталі ще уточнюються.

13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено ряд будівель.