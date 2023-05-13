КМВА рассказали, чем враг атаковал столицу

ПВО в Киевской области. Фото: УНИАН

Ночью, 13 мая Россия массово обстреливала города Украины. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице нападение было совершено беспилотниками.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Обстрелы столицы

"Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты", — написал глава КГГА Сергей Попко.

Также он добавил, что во время последней воздушной тревоги в Киеве в воздушном пространстве были обнаружены иранские боражирующие боеприпасы "Shahed".

"Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены! Спасибо ПВО! В очередной раз наши защитники отработали отлично! В столице разрушений и травмированных не зафиксировано", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что ночью 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.

13 мая россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.