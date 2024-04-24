Коаліція дронів зібрала 500 млн євро на допомогу для України — подробиці

Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy

Коаліція дронів для України зібрала вже 500 млн євро допомоги. Наразі найбільший внесок в ініціативу зробили Данія та Нідерланди.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в X у середу, 24 квітня.

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За словами Спрудса, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на суму 400 млн євро, що є найбільшим внеском в коаліцію.

Водночас Канада виділила 70 млн євро на закупівлю дронів для України, Литва 3 млн євро, а Латвія — щонайменше 10 млн євро.

"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", — написав Спрудс.

Скриншот допису Спрудса

Раніше Спрудс напередодні саміту ЄС в Люксембурзі заявив, що Латвія передасть системи протиповітряної оборони малої дальності для України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Латвією. У 2024 році країна виділить 112 млн євро на військову допомогу Україні.