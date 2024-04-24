Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Коалиция дронов собрала 500 млн евро на помощь для Украины — подробности arrow

Коалиция дронов собрала 500 млн евро на помощь для Украины — подробности

24 апреля 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Коалиция дронов собрала 500 млн евро на помощь для Украины — подробности
Украинский военный с дроном. Иллюстративное фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Коалиция дронов для Украины собрала уже 500 млн евро помощи. Наибольший вклад в инициативу внесли Дания и Нидерланды.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Коалиция дронов для Украины

По словам Спрудса, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 млн евро, что является самым большим вкладом в коалицию.

В то же время Канада выделила 70 млн евро на закупку дронов для Украины, Литва 3 млн евро, а Латвия — по меньшей мере 10 млн евро.

"И это только начало. Активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции продолжаются", — написал Спрудс.

Спрудс о дронах для Украины.
Скриншот поста Спрудса

Ранее Спрудс перед саммитом ЕС в Люксембурге заявил, что Латвия передаст системы противовоздушной обороны малой дальности для Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Латвией. В 2024 году страна выделит 112 млн евро на военную помощь Украине.

финансовая помощь
беспилотники
военная помощь
Латвия
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри