Коалиция дронов собрала 500 млн евро на помощь для Украины — подробности
Коалиция дронов для Украины собрала уже 500 млн евро помощи. Наибольший вклад в инициативу внесли Дания и Нидерланды.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X в среду, 24 апреля.
Коалиция дронов для Украины
По словам Спрудса, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 млн евро, что является самым большим вкладом в коалицию.
В то же время Канада выделила 70 млн евро на закупку дронов для Украины, Литва 3 млн евро, а Латвия — по меньшей мере 10 млн евро.
"И это только начало. Активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции продолжаются", — написал Спрудс.
Ранее Спрудс перед саммитом ЕС в Люксембурге заявил, что Латвия передаст системы противовоздушной обороны малой дальности для Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Латвией. В 2024 году страна выделит 112 млн евро на военную помощь Украине.
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