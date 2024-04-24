Коалиция дронов собрала 500 млн евро на помощь для Украины — подробности

Украинский военный с дроном. Иллюстративное фото: Telegram/Zelenskiy

Коалиция дронов для Украины собрала уже 500 млн евро помощи. Наибольший вклад в инициативу внесли Дания и Нидерланды.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X в среду, 24 апреля.

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Коалиция дронов для Украины

По словам Спрудса, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 млн евро, что является самым большим вкладом в коалицию.

В то же время Канада выделила 70 млн евро на закупку дронов для Украины, Литва 3 млн евро, а Латвия — по меньшей мере 10 млн евро.

"И это только начало. Активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции продолжаются", — написал Спрудс.

Скриншот поста Спрудса

Ранее Спрудс перед саммитом ЕС в Люксембурге заявил, что Латвия передаст системы противовоздушной обороны малой дальности для Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Латвией. В 2024 году страна выделит 112 млн евро на военную помощь Украине.