Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Коли США дозволять Україні атакувати Росію зброєю НАТО — експерт Мусієнко arrow

Коли США дозволять Україні атакувати Росію зброєю НАТО — експерт Мусієнко

21 травня 2024 23:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли Україні дозволять стріляти по Росії зброєю НАТО
Озброєння НАТО. Фото ілюстративне: defence-ua.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Зовсім скоро зникнуть так звані "червоні лінії", через які НАТО забороняє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Один з перших дзвіночків, що доводить це, — реакція союзників на бойові дії на Харківщині.

Про це у вівторок, 21 травня, в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Читайте також:

Союзники починають діяти, коли ситуація на передовій загострююється 

За словами експерта, Україна наближається до етапу, коли всі "червоні лінії" будуть стиратися. 

"Маємо визнати: якщо у нас все йде непогано і добре, то і партнери дивляться "начебто непогано, може нехай вони так і наступають". Але щоб і Росія не впадала в паніку... А якщо у нас починається криза, чи їм так здається, що починається — бачите, як запанікували в ЗМІ через атаку на Харківщині. Тільки Росія має десь незначний успіх, союзники починають діяти. І це треба використовувати, щоб стирати чергові "червоні лінії", — переконаний Олександр Мусієнко. 

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправку до України 7 систем Patriot

Раніше екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, коли НАТО може відправити війська в Україну. 

війна
російські війська
НАТО
Харківська область
атака
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify