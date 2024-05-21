Коли Україні дозволять стріляти по Росії зброєю НАТО

Озброєння НАТО. Фото ілюстративне: defence-ua.com

Зовсім скоро зникнуть так звані "червоні лінії", через які НАТО забороняє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Один з перших дзвіночків, що доводить це, — реакція союзників на бойові дії на Харківщині.

Про це у вівторок, 21 травня, в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За словами експерта, Україна наближається до етапу, коли всі "червоні лінії" будуть стиратися.

"Маємо визнати: якщо у нас все йде непогано і добре, то і партнери дивляться "начебто непогано, може нехай вони так і наступають". Але щоб і Росія не впадала в паніку... А якщо у нас починається криза, чи їм так здається, що починається — бачите, як запанікували в ЗМІ через атаку на Харківщині. Тільки Росія має десь незначний успіх, союзники починають діяти. І це треба використовувати, щоб стирати чергові "червоні лінії", — переконаний Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправку до України 7 систем Patriot.

Раніше екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, коли НАТО може відправити війська в Україну.