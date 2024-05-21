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Когда США позволят Украине атаковать Россию оружием НАТО — эксперт Мусиенко

21 мая 2024 23:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда Украине разрешат стрелять по России оружием НАТО
Вооружение НАТО. Фото иллюстративное: defence-ua.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Совсем скоро исчезнут так называемые "красные линии", из-за которых НАТО запрещает Украине использовать свое оружие для ударов по России. Одно из доказательств этому — реакция союзников на боевые действия на Харьковщине.

Об этом во вторник, 21 мая, в эфире телеканала "Мы —Украина" заявил военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По словам эксперта, Украина приближается к этапу, когда все "красные линии" будут стираться.

"Следует признать: если у нас все идет неплохо и хорошо, то и партнеры смотрят "вроде неплохо, может пусть они так и наступают". Но чтобы и Россия не впадала в панику... А если у нас начинается кризис, или им так кажется, что начинается — видите, как запаниковали в СМИ из-за атаки на Харьковщине. Только Россия имеет где-то незначительный успех, союзники начинают действовать. И это нужно использовать, чтобы стирать очередные "красные линии", — убежден Александр Мусиенко.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне этого года, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Ранее экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, когда НАТО может отправить войска в Украину.

война
российские войска
НАТО
Харьковская область
атака
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