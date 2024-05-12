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Коли Україна зможе вийти на кордони 1991 року — заява Президента Чехії

12 травня 2024 02:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Україна навряд чи зможе вийти на межі 1991 року — заява Президента Чехії Петра Павела
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Twitter/Toronto Television
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Найближчим часом Україна навряд чи зможе вийти на межі 1991 року. А країна-агресор Росія не задовольниться тільки частиною українських земель.

Про це заявив Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse

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На думку політика, деокупувати всі території поки нереально. 

"Малоймовірно, що Україна зможе повернути собі всю свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. Українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому", — сказав Петр Павел.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16.

Раніше у Чехії заявили, що Україна може отримати першу партію боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року.

війна
кордон
Чехія
деокупація України

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