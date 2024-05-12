Украина вряд ли сможет выйти на рубеже 1991 года – заявление Президента Чехии Петра Павела

Когда Украина сможет выйти на границы 1991 — заявление Президента Чехии
В ближайшее время Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 года. А страна-агрессор Россия не удовлетворится только частью украинских земель.
Об этом заявил Президент Чехии Петр Павел в интервью австрийскому изданию Die Presse.
Эта война надолго
По мнению политика, деоккупировать все территории пока невозможно.
"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем", — сказал Петр Павел.
Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16.
Ранее в Чехии заявили, что Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года.
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