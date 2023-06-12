Христо Грозев спрогнозировал, когда закончится война в Украине

Журналист-расследователь Христо Грозев. Фото: google

Известный журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что война в Украине закончится до конца 2023 года. Однако успех ВСУ на поле боя значительно зависит от помощи Запада.

Об этом сообщает Христо Грозев в интервью.

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"Я вижу кинетическую победу Украины"

"В зависимости реально от того, насколько Запад продолжит помогать Украине. А это зависит и от выборов в Америке. Но если все идет тем ходом, который мы сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года", — говорит журналист.

На вопрос, вернет ли Украина все оккупированные территории до конца года, он считает, что в случае с Крымом это будет легче сделать.

"Мотивация украинского человека настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет в приоритете", — отвечает он.

Донбасс, по мнению Грозева, будет сложнее вернуть. За него придется заплатить высокую цену в виде человеческих жизней.

Что будет в России, когда Украина победит?

Христо Грозев убежден, что потерпев поражение в войне с Украиной, в России начнется гражданская война.

Однако экономическая элита и элита силовиков, вероятно, будут действовать в собственных интересах и могут даже договориться с Западом.

"Они должны предложить миру приемлемое решение. То есть, решение, которое не диктатура, а которое имеет значительный демократический элемент, договориться с Западом о помощи, даже о Маршале плане", — говорит Грозев.

Напомним, что 11 июня ВСУ освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг. Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились до последнего, но не удержали натиска украинских военных. Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российские военные.

К тому же, 12 июня, силы обороны освободили населенный пункт Сторожево вблизи Бахмута.