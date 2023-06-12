Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Когда закончится война в Украине: прогноз Христо Грозева arrow

Когда закончится война в Украине: прогноз Христо Грозева

12 июня 2023 11:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Христо Грозев спрогнозировал, когда закончится война в Украине
Журналист-расследователь Христо Грозев. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известный журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что война в Украине закончится до конца 2023 года. Однако успех ВСУ на поле боя значительно зависит от помощи Запада.

Об этом сообщает Христо Грозев в интервью.

Читайте также:

"Я вижу кинетическую победу Украины"

"В зависимости реально от того, насколько Запад продолжит помогать Украине. А это зависит и от выборов в Америке. Но если все идет тем ходом, который мы сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года", — говорит журналист.

На вопрос, вернет ли Украина все оккупированные территории до конца года, он считает, что в случае с Крымом это будет легче сделать.

"Мотивация украинского человека настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет в приоритете", — отвечает он.

Донбасс, по мнению Грозева, будет сложнее вернуть. За него придется заплатить высокую цену в виде человеческих жизней.

Что будет в России, когда Украина победит?

Христо Грозев убежден, что потерпев поражение в войне с Украиной, в России начнется гражданская война.

Однако экономическая элита и элита силовиков, вероятно, будут действовать в собственных интересах и могут даже договориться с Западом.

"Они должны предложить миру приемлемое решение. То есть, решение, которое не диктатура, а которое имеет значительный демократический элемент, договориться с Западом о помощи, даже о Маршале плане", — говорит Грозев.

Напомним, что 11 июня ВСУ освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг. Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились до последнего, но не удержали натиска украинских военных. Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российские военные.

К тому же, 12 июня, силы обороны освободили населенный пункт Сторожево вблизи Бахмута.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас