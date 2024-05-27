Командувач Сухопутних військ показав кадри знищення окупантів FPV-дронами

Момент влучання дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити живу силу та техніку окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк показав ефектні кадри роботи Павлюк операторів FPV-дронів.

Про це Павлюк повідомив в Telegram у понеділок, 27 травня.

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Знищення ворожої піхоти й техніки

Відеозапис, яким поділився Павлюк, демонструє ефективність 42 ОМБр у знищенні піхоти та автомобільної техніки, точні удари по транспортних засобах ворога здійснені РУБпАК 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, а також вмілу роботу тактичної групи "Адам", MURAMASA, операторів БУБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, 47 ОМБр та 65 ОМБр.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів.

Також прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів.