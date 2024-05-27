Командующий Сухопутными войсками показал кадры уничтожения оккупантов FPV-дронами

Момент попадания дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк показал эффектные кадры работы операторов FPV-дронов.

Об этом Павлюк сообщил в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Уничтожение вражеской пехоты и техники

Видеозапись, которой поделился Павлюк, демонстрирует эффективность 42 ОМБр в уничтожении пехоты и автомобильной техники, точные удары по транспортным средствам врага совершены РУБпАК 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, а также умелая работа тактической группы "Адам", MURAMA 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, 47 ОМБр и 65 ОМБр.

Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.