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ЗСУ знешкодили ще понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки, — Генштаб

27 липня 2023 08:16
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Валерія Пержун
редактор
ЗСУ знешкодили ще понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки, — Генштаб
Воїн ЗСУ на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

За минулу добу, 26 липня, ЗСУ ліквідували близько 590 російських окупантів. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За 26 липня українські військові знищили близько 590 загарбників. 

Також росіяни втратили 9 танків, 11 бронемашин, 18 артилерійських систем, 3 безпілотники та 5 одиниць автомобільної техніки.

Втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення 

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 244270 (+590) осіб ліквідовано / persons were liquidated;
  • танків / tanks ‒ 4186 (+9) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8147 (+11) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 4745 (+18) од;
  • РСЗВ / MLRS – 698 (+0) од;
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+0) од;
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 311 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3996 (+3);
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1347 (+40);
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7229 (+18) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 708 (+0).
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Втрати російської армії 27 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу.

Також ЗСУ показали блискучу роботу 3-ї штурмової бригади під Бахмутом.

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