Командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм как "пушечное мясо"
Российское командование отправляет свои отряды на "убой" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки". Для этого в РФ используют все средства принуждения".
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.
Командование РФ принудительно отправляет окупантов на штурм
Как сообщил Уршалович, на Купянском направлении снайперы и операторы ударных БПЛА подразделений спецназначения Нацгвардии "продолжали уничтожать личный состав и технику отрядов "Шторм Z".
"Эти отряды "преступное российское командование, применяя все возможные средства принуждения, продолжает гнать "на убийство" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки", — сказал Николай Уршалович.
Напомним, за последние сутки, 27 июля, украинские защитники обезвредили еще более полтысячи оккупантов и десятки единиц их техники.
Также ВСУ показали блестящую работу 3-й штурмовой бригады под Бахмутом.