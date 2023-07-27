Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм как "пушечное мясо" arrow

Командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм как "пушечное мясо"

27 июля 2023 16:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм как "пушечное мясо"
оккупанты слушают приказы своего командира. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российское командование отправляет свои отряды на "убой" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки". Для этого в РФ используют все средства принуждения".

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

Читайте также:

Командование РФ принудительно отправляет окупантов на штурм

Как сообщил Уршалович, на Купянском направлении снайперы и операторы ударных БПЛА подразделений спецназначения Нацгвардии "продолжали уничтожать личный состав и технику отрядов "Шторм Z".

"Эти отряды "преступное российское командование, применяя все возможные средства принуждения, продолжает гнать "на убийство" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки", — сказал Николай Уршалович.

Напомним, за последние сутки, 27 июля, украинские защитники обезвредили еще более полтысячи оккупантов и десятки единиц их техники.

Также ВСУ показали блестящую работу 3-й штурмовой бригады под Бахмутом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз