Командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм как "пушечное мясо"

оккупанты слушают приказы своего командира. Фото: росСМИ

Российское командование отправляет свои отряды на "убой" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки". Для этого в РФ используют все средства принуждения".

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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Как сообщил Уршалович, на Купянском направлении снайперы и операторы ударных БПЛА подразделений спецназначения Нацгвардии "продолжали уничтожать личный состав и технику отрядов "Шторм Z".

"Эти отряды "преступное российское командование, применяя все возможные средства принуждения, продолжает гнать "на убийство" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки", — сказал Николай Уршалович.

Напомним, за последние сутки, 27 июля, украинские защитники обезвредили еще более полтысячи оккупантов и десятки единиц их техники.

Также ВСУ показали блестящую работу 3-й штурмовой бригады под Бахмутом.