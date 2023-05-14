Кондратюк заявила, що Червоному Хресту байдуже на примусову депортацію дітей

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Фото: Вгору

Червоний Хрест абсолютно байдужий до питання примусової депортації дітей. Треба змусити міжнародні організації нарешті діяти.

Таке заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час телемарафону.

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Олена Кондратюк зазначила, що врешті-решт потрібно докласти якомога більше зусиль, аби більше міжнародних організацій говорили про таку проблему, як примусова депортація дітей.

"Нам треба зробити максимально зусиль, щоб якомога більше міжнародних спільнот говорили про це і робили зміни в статуті цієї організації, і докладали максимально зусиль, щоб змусити їх нарешті діяти", — зазначила заступниця Голови Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів. 5 травня гауляйтер Євген Балицький оголосив "часткову евакуацію" мешканців із 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Також радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук показала членам Радбезу ООН відеозапис з розповідями українських дітей. Вони перебували в російських таборах і їх повернули на Батьківщину.