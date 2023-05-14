Кондратюк заявила, что Красному Кресту безразлично принудительная депортация детей

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Фото: Вверх

Красный Крест абсолютно безразличен к вопросу принудительной депортации детей. Надо заставить международные организации наконец-то действовать.

Такое заявила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время телемарафона.

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Елена Кондратюк отметила, что, в конце концов, нужно приложить как можно больше усилий, чтобы больше международных организаций говорили о такой проблеме, как принудительная депортация детей.

"Нам нужно сделать максимально усилия, чтобы как можно больше международных сообществ говорили об этом и делали изменения в уставе этой организации, и прилагали максимально усилия, чтобы заставить их наконец-то действовать", — отметила заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов. 5 мая гауляйтер Евгений Балицкий объявил "частичную эвакуацию" жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Также администратор-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук показала членам Совбеза ООН видеозапись с рассказами украинских детей. Они находились в российских лагерях и их вернули на Родину.