Контрнаступ України: експерт назвав головні ознаки

Збройні Сили України. ФОТО: Reuters

Часта бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше українським військам буде звільняти окуповані РФ території.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Іван Ступак.

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"Уся бавовна останніми тижнями на українському півдні — залаштунки контрнаступу. Ми хочемо встати одного ранку і побачити, як вся стрічка у соцмережах переповнена новинами про просування ЗСУ на 100-500 км. Але так не буває", — зазначив експерт.

Пожежа на Кримському мосту. ФОТО: Reuters

За його словами, у найближчі тижні війни російські війська будуть тиснути на Бахмуті та Авдіївці. А от Україна ж чекатиме на хорошу погоду, амуніцію, ховатиме техніку, частково знищуватиме ворога і ще далі пускатиме безпілотники.

"Думаю, вони залітатимуть від п'яти і більше одиниць. Нам важливо знищити російське паливо та продовжувати кошмарити Чорноморський флот, ліквідувавши навіть підводний човен", — уточнив Ступак.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.