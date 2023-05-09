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Контрнаступление Украины: эксперт назвал главные признаки

9 мая 2023 22:34
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Контрнаступление Украины: эксперт назвал главные признаки
Вооруженные силы Украины. ФОТО: Reuters
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Частые хлопки на оккупированном юге означают начало контрнаступления Украины. Чем больше логистика врага будет разрушена — тем легче украинским войскам будет освобождать оккупированные РФ территории.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Иван Ступак.

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"Все хлопки в последние недели на украинском юге — закулисье контрнаступления. Мы хотим встать однажды утром и увидеть, как вся лента в соцсетях переполнена новостями о продвижении ВСУ на 100-500 км. Но так не бывает", — отметил эксперт.

Пожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту ФОТО: Reuters

По его словам, в ближайшие недели войны российские войска будут давить на Бахмуте и в Авдеевке. А вот Украина будет ждать хорошую погоду, амуницию, прятать технику, частично будет уничтожать врага и еще дальше будет пускать беспилотники.

"Думаю, они будут залетать от 5 и более единиц. Нам важно уничтожить российское топливо и продолжать кошмарить Черноморский флот, ликвидировав даже подлодку", — уточнил Ступак.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, сроки и направления продвижения войск.

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