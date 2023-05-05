Контрнаступ ЗСУ розпочато бавовною на півдні: експерт про найближчі дні війни

Збройні Сили України на позиціях біля Бахмуту. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Потужна бавовна на окупованому півдні, включно із Кримом, свідчить про залаштунки початку українського контрнаступу. В найближчі тижні будемо спостерігати часті удари безпілотниками військових цілей в Росії, включно із тими, що знаходяться на її території.

Однак ворог намагатиметься протидіяти наступу ЗСУ в тому числі й ракетними атаками, сказав в інтервʼю Новини.LIVE український військовий аналітик Іван Ступак.

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Якщо на початку ракетної кампанії проти України ворога цікавила енергетика та цивільна інфраструктура, то тепер він битиме по всьому, що на його думку, може брати участь в контрнаступі України.

Але тут у нього зʼявилася проблема. Бо якщо на початку війни росіяни мали багато інформації про зосередження військової техніки в Україні, то тепер все це сховано. Відповідно ворогу дуже важко вирахувати місця знаходження військових обʼєктів. Його цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки. Дещо вони намагаються вирахувати самі.

Іван Ступак. Фото: Facebook

Дивляться по мапі: о, пустий санаторій. Це потенційне місце розміщення українських військових. Так було в Одесі, де вони кілька разів влучали у пусті санаторії. Мабуть, не було можливості зробити розвідку і відправити коригувальника вогню.

Загалом розрахунок такий: ми запускаємо все, що у нас є, щось та долетить. Як ні — пізніше допустимо.

Чисто математично, у росіян вистачить ракет призупинити українську військову кампанію. Але без паніки! На початку війни техніки у росіян теж було в рази більше, ніж у нас. Проте як показали останні 14 місяців математика не завжди виграє на реальному полі бою. Наприклад, моральний дух чи підтримку населення вирахувати математично неможливо. Так само буде із ракетними атаками по українському контрнаступі.

Російські ракети. Фото: РосЗМІ

І до речі, ми ж не знаємо, скільки ракет у росіян. Так, щось вони можуть виготовляти, але це не те число, яке було до війни. Санкції все-таки свою роботу роблять, незважаючи на цілодобову роботу військових підприємств. От немає якоїсь одної мікросхеми і все, сидиш і кукуєш. Формально ракета готова, але фактично використовуватися не може.

Про втрати Росії за останні 5 місяців у 100 тисяч осіб

На одного вбитого виходить 5 поранених різних ступенів, зниклих безвісти та полонених. Бахмут виконав своє завдання на 300-400%. Чим довше він тримається — тим більше наступального потенціалу втрачають росіяни. Це жива сила, техніка, але найголовніше — час.

Бійці 93-ї бригади в Бахмуті. ФОТО: ФБ 93-ї бригади

Навіть якщо росіяни врешті візьмуть Бахмут — це буде останнє велике місто, яке вони завоюють у цій війні. Точніше не так: росіяни можуть зайняти Бахмут, але через півтора-дві доби ЗСУ відвоюють його назад.

Про постійну зміну командування російськими військами

Ще перші зміни в командуванні армії РФ означали: плану, стратегії та впевненості у росіян немає. Помітно, що Путін штучним шляхом підбирає військових командувачів. Мовляв, а може цього, ні, мабуть оцього… І так вже більше року війни. Намагається знайти вдалу комбінацію перемоги.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов та президент РФ Володимир Путін. ФОТО: РосЗМІ

При цьому будь-яке призначення на посаду тягне за собою певні зобовʼязання та обіцянки. Командувачі не можуть виконати їх і на їхнє місце призначають нових. І так 17 разів поспіль протягом 14 місяців війни.

Для людей внизу такі часті зміни командування діють деморалізуюче. Коли в мене на державній службі змінювали керівників — взагалі нічого не хотілося робити. Бо навіщо, якщо за 3 місяці буде чергова заміна.

Про потужну бавовна на півдні Україні

Бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Ми всі хочемо встати одного ранку і побачити, як вся стрічка у соцмережах переповнена новинами про просування ЗСУ на 100-500 км. Але вся оця бавовна останніми тижнями — залаштунки контрнаступу. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше буде нам займати території.

Чорноморський флот в окупованому Криму. Фото: Reuters

Якими будуть найближчі тижні війни в Україні

Росіяни будуть намагатися будь-якою ціною взяти Бахмут. Для них дуже важливо показати вже хоч якусь перемогу російському суспільству. Будуть тиснути в Авдіївці.

Україна ж чекатиме на хорошу погоду, амуніцію, ховатиме техніку, частково знищуватиме ворога, ще далі пускатиме безпілотники. Думаю, вони залітатимуть зграями — від 5 і більше одиниць. Нам важливо знищити російське паливо та продовжувати кошмарити Чорноморський флот, включно зі ліквідацією якогось підводного човна.