Контрнаступление ВСУ начато бавовной на юге: эксперт о ближайших днях войны

Вооруженные силы Украины на позициях у Бахмута. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Мощные хлопки на оккупированном юге, включая Крым, свидетельствует о закулисье начала украинского контрнаступления. В ближайшие недели будем наблюдать частые удары беспилотниками военных целей в России, включая находящиеся на ее территории.

Однако враг будет пытаться противодействовать наступлению ВСУ, в том числе и ракетными атаками, сказал в интервью Новини.LIVE украинский военный аналитик Иван Ступак.

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О возобновлении ракетных ударов по Украине

Если в начале ракетной кампании против Украины врага интересовала энергетика и гражданская инфраструктура, то теперь он будет бить по всему, что, по его мнению, может участвовать в контрнаступлении Украины.

Но тут у него возникла проблема. Если в начале войны у россиян было много информации о сосредоточении военной техники в Украине, то теперь все это скрыто. Соответственно, врагу очень трудно высчитать места нахождения военных объектов. Его интересуют топливные склады, склады с боеприпасами, размещение живой силы и западной техники. Кое-что они пытаются вычислить сами.

Иван Ступак. Фото: Фейсбук

Смотрят по карте: о, пустой санаторий. Это потенциальное место размещения украинских военных. Так было в Одессе, где они несколько раз попадали в пустые санатории. По-видимому, не было возможности сделать разведку и отправить корректировщика огня.

В общем, расчет такой: мы запускаем все, что у нас есть, что-то и долетит. Если не попадем – позже допустим.

Чисто математически у россиян хватит ракет приостановить украинскую военную кампанию. Но без паники! В начале войны техники у россиян тоже было в разы больше, чем у нас. Однако, как показали последние 14 месяцев, математика не всегда выигрывает на реальном поле боя. К примеру, моральный дух либо поддержку населения вычислить математически нереально. Так же будет с ракетными атаками по украинскому контрнаступлению.

Российские ракеты. Фото: РосСМИ

И кстати, мы ведь не знаем, сколько ракет у россиян. Да, что-то они могут делать, но это не то число, которое было до войны. Санкции все-таки свою работу делают, несмотря на круглосуточную работу военных предприятий. Вот нет какой-то одной микросхемы и все, сидишь и кукуешь. Формально ракета готова, но фактически использоваться не может.

О потерях России за последние 5 месяцев у 100 тысяч человек

На одного убитого выходит 5 раненых разных степеней, пропавших без вести и пленных. Бахмут выполнил свою задачу на 300–400%. Чем дольше он держится, тем больше наступательного потенциала теряют россияне. Это живая сила, техника, но самое главное время.

Бойцы 93-й бригады в Бахмуте. ФОТО: ФБ 93-й бригады

Даже если россияне в конце концов возьмут Бахмут — это будет последний крупный город, который они завоюют в этой войне. Точнее не так: россияне могут занять Бахмут, но через полтора-два дня ВСУ отвоюют его обратно.

О постоянной смене командования российскими войсками

Еще первые изменения в командовании армии РФ означали: плана, стратегии и уверенности у россиян нет. Примечательно, что Путин искусственным путем подбирает военных командующих. Мол, а может этого, наверное, этого... И так уже больше года войны. Пытается найти удачную комбинацию победы.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и президент РФ Владимир Путин. ФОТО: РосСМИ

При этом любое назначение на должность влечет определенные обязательства и обещания. Командующие не могут выполнить их и на их место назначают новых. И так 17 раз подряд в течение 14 месяцев войны.

Для людей внизу такие частые изменения командования действуют деморализующе. Когда у меня на государственной службе меняли руководителей, вообще ничего не хотелось делать. Ибо зачем, если через 3 месяца будет очередная замена.

О мощных бавовнах на юге Украины

Бавовна на оккупированном юге означает начало контрнаступления Украины. Мы все хотим встать однажды утром и увидеть, как вся лента в соцсетях переполнена новостями о продвижении ВСУ на 100-500 км. Но весь этот хлопок в последние недели — закулисье контрнаступления. Чем больше будет разрушена логистика врага — тем легче будет нам занимать территории.

Черноморский флот в оккупированном Крыму. Фото: Reuters

Какими будут ближайшие недели войны в Украине

Россияне будут пытаться любой ценой взять Бахмут. Для них очень важно показать уже хоть какую-нибудь победу российскому обществу. Будут давить в Авдеевке.

Украина же будет ждать хорошую погоду, амуницию, прятать технику, частично уничтожать врага, еще дальше пускать беспилотники. Думаю, они будут залетать стаями – от 5 и более единиц. Нам важно уничтожить российское топливо и продолжать кошмарить Черноморский флот, включая ликвидацию какой-то подлодки.