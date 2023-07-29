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Контрнаступление ВСУ: аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне

29 июля 2023 18:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне
Украинский военный на фронте. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.

Об этом говорится в материале CNN.

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Что усложняет контрнаступление

Сообщается, что недавно Силы обороны пытались прорвать русские оборонные укрепления. Они достаточно мощные, поскольку включают в себя танковые ловушки, препятствия и плотные минные поля.

Кроме того, россияне имеют преимущество в силе, а также в воздухе. Они, в частности, используют бомбардировщики, чтобы обнаруживать пробелы в украинском ПВО.

Это существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ.

"Российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики используют слабые места в ПВО Украины, что позволяет россиянам наносить удары по украинским сухопутным войскам. Осуществить механизированное проникновение такого масштаба, когда противник имеет преимущество в воздухе, чрезвычайно сложно", — говорят аналитики из ISW.

Что нужно Украине для победы

По мнению аналитиков, западная техника и военное оборудование играют незаурядную роль в продвижении контрнаступления. Но ВСУ нужно прежде всего сконцентрировать свое внимание на том, чтобы улучшить и синхронизировать тактику ведения боевых действий.

"Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без чего западное оборудование не окажется тактически решающим в долгосрочной перспективе. Это происходит, но работа идет медленно", — говорится в материале.

Как отмечается, ослабить российскую оборону можно с помощью кассетных боеприпасов, которые "критически важны" в этом плане. Также помогут истребители F-16, которые усилят украинское небо.

Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.

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