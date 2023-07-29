Контрнаступление ВСУ: аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне

Украинский военный на фронте. Фото: Reuters

На южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.

Об этом говорится в материале CNN.

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Что усложняет контрнаступление

Сообщается, что недавно Силы обороны пытались прорвать русские оборонные укрепления. Они достаточно мощные, поскольку включают в себя танковые ловушки, препятствия и плотные минные поля.

Кроме того, россияне имеют преимущество в силе, а также в воздухе. Они, в частности, используют бомбардировщики, чтобы обнаруживать пробелы в украинском ПВО.

Это существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ.

"Российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики используют слабые места в ПВО Украины, что позволяет россиянам наносить удары по украинским сухопутным войскам. Осуществить механизированное проникновение такого масштаба, когда противник имеет преимущество в воздухе, чрезвычайно сложно", — говорят аналитики из ISW.

Что нужно Украине для победы

По мнению аналитиков, западная техника и военное оборудование играют незаурядную роль в продвижении контрнаступления. Но ВСУ нужно прежде всего сконцентрировать свое внимание на том, чтобы улучшить и синхронизировать тактику ведения боевых действий.

"Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без чего западное оборудование не окажется тактически решающим в долгосрочной перспективе. Это происходит, но работа идет медленно", — говорится в материале.

Как отмечается, ослабить российскую оборону можно с помощью кассетных боеприпасов, которые "критически важны" в этом плане. Также помогут истребители F-16, которые усилят украинское небо.

Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.