Контрнаступление ВСУ: аналитики рассказали, при каких условиях он будет успешным

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Аналитики ISW спрогнозировали варианты развития контрнаступления ВСУ, назвав из них один наиболее успешный. Он, в частности, требует постоянной военной помощи Запада.

Об этом сообщили аналитики ISW, передает издание TIME.

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Варианты контрнаступления ВСУ

Следовательно, аналитики института изучения войны спрогнозировали три варианта развития украинского контрнаступления.

Первый — ВСУ должны быть сосредоточены на том, чтобы прорвать часть или все российские оборонные линии.

Второй — ВСУ должны усилить давление, благодаря которому российские войска, которые уже страдают от серьезных моральных и других системных проблем, могут сломаться и начать отступать.

Третий — постоянное давление и кампания перекрытия, которая продолжается сейчас, создаст прорыв в российских оборонительных линиях. В свою очередь ВСУ могут этим воспользоваться сначала на локальном уровне, а затем использовать для более глубокого проникновения.

По словам экспертов, третий вариант будет наиболие успешным даже несмотря на то, что будет медленно продвигаться.

Успех контрнаступления

Кроме того, успех контрнаступления ВСУ зависит и от помощи западных партнеров.

Они, в частности, должны военно поддерживать Украину "на протяжении многих месяцев" для того, чтобы украинские защитники не только усилили давление, но и прорвали российскую оборону.

Украина сохраняет инициативу

Как отмечается в материале, Украина сохраняет инициативу и пользуется множеством преимуществ. В то время как российские военные испытывают проблемы с линиями снабжения.

"Изначальной характеристикой этой фазы войны является то, что россияне должны защищать наземную линию связи, состоящую из автомобильной и железнодорожной дорог, пролегающей от Ростова-на-Дону на северо-восточном побережье Азовского моря до Крыма. Десятки тысяч российских войск на на юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, личного состава и других грузов, которые должны перевозиться по этой автомобильной и железнодорожной линии", — говорится в материале.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, которые испытывают проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать назад.

Добавим, что бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".