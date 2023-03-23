Россияне против "Леопардов" и "Челленджеров": чем враг может создать проблемы танкам

Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"
Несколько последних месяцев подряд чуть ли не из каждого утюга звучит обнадеживающая информация: Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление. И оно должно состояться, как только украинские Силы обороны накопят подготовленные человеческие резервы и получат в необходимом количестве от западных партнеров вооружение и технику. Особенно — бронетанковую.
Новини.LIVE разбирались, как идет подготовка к нанесению врагу ответного удара и чем он может встретить заморские панцерники.
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Слово — оружие
Всем понятно, что подготовка к решающему военному рывку — вещь тонкая и деликатная. Она, как и деньги, любит тишину.
"Если обратить внимание, то никто нигде не засвечивает саму операцию: когда, где она будет, какие силы и средства будут применены, в каком направлении. И это корректно", — говорит военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
А то, что предпосылки для контрнаступления складываются, объясняет он, — это однозначно да.
"К тому же информационно-политическое давление на нашего противника никто не отменял. Наоборот, надо запутывать врага этим контрнаступлением, чтобы он не понял, где, как и при каких обстоятельствах это произойдет. Поэтому в стратегическом контексте такие заявления вполне корректны", — заявляет Черник.
Какие складываются предпосылки
Военным, конечно, виднее, когда, как, и где надо ударить по противнику, как усмотреть, угадать, выбрать тот самый решающий момент.
"Я очень осторожен в своих трактовках и рассуждениях, но главной предпосылкой является колоссальный бронепакет, который частично уже зашел в Украину и с каждым днем будет заходить больше и больше", — констатирует украинский офицер.
Танки сформируют новые подразделения
К счастью, затяжная эпопея с упрашиванием Запада предоставить Украине тяжелую бронетехнику для дальнейшей деоккупации территорий от россиян завершилась в нашу пользу.
В результате только за январь-февраль западные партнеры нам задекларировали поставки более тысячи единиц самой разнообразной бронетехники среднего класса. Имеется в виду БМП, БТР, а также бронеавтомобили.
К тому же уже начала поступать в ВСУ техника сверхтяжелого класса — танки "Леопард-2", "Челленджер". Со временем в Украину поедут и американские А1М1 "Абрамс".
Всего наши партнеры готовы в ближайшее время поставить в Украину в пределах 250 современных танков.
"А это — полтора полноценных полка, — отмечает Черник. — Замечу, что танковый полк в 94 машины — это очень серьезный ударный компонент. А если рассредоточить условно эту технику по батальонно-тактическим группам, то мы получим около 15 БтГр, что является очень высоким показателем".
В этом контексте следует напомнить, что одна батальонно-тактическая группа насчитывает около 11 танков.
"Поэтому это та предпосылка, которая дарит нам очень сдержанный и осторожный оптимизм для контрнаступательных действий", — считает полковник ВСУ.
При этом он поясняет, что сегодня фронт находится на стадии огневого равновесия, а так не может быть постоянно. Рано или поздно фронт должен сместиться в рамках контрнаступательных действий. Наших.
"Почему именно наших?" — задает риторический вопрос Черник и сам отвечает: — Потому что противник с ноября совершает свои контрнаступательные действия, и это — факт".
По этому поводу нелишне будет напомнить, что наступательные действия россиян идут не в тех успешных масштабах и объемах, которые им нужны. Ведь продвинуться чуть-чуть на Бахмутском направлении за год времени — это очень скромно. Это немного больше оперативных показателей выполнения задачи одной механизированной бригадой, а не тысячами живых и погибших "ордынцев". Как для "второй армии мира", это не просто стыд, это — позор.
Чем противник попытается уничтожать танки
Совершенно очевидно, что агрессор пока не думает, как ему сделать очередной "жест доброй воли" и убраться домой, а будет сопротивляться украинским ударным бронекулакам.
Черник уверен: то, что может быть действительно ощутимым и болезненным для нас, это — переносные противотанковые ракетные комплексы россиян.
"Их у них достаточно много. Это — и "Фагот", и "Метис", и "Конкурс", и самый современный "Корнет". То есть у них есть для противодействия оружие", — заверил военный.
Но именно для этого, объяснил он, именно с этой целью, чтобы истреблять эти противотанковые расчеты, нас насыщают такими машинами, как М2 "Брэдли", которые имеют очень скоростную пушку М242 "Бушмастер" с боекомплектом до 900 снарядов.
По убеждению военного эксперта, эта техника в настоящее время лучшая, существующая в природе вооружений.
То есть и наши партнеры, и мы понимаем, какая техника необходима для того, чтобы понижать потенциальное влияние именно противотанковых ракетных комплексов врага.
Другой вопрос: имеют ли россияне бронетехнику — танки для полноценного противостояния названным западным образцам вооружений?
"Не имеют! — подчеркивает Черник. — "Российский Т-72 не имеет никаких шансов в открытом противостоянии с иностранным "Леопардом" или "Челленджером" или "Абрамсом".