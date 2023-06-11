У Міноборони показали інтригуюче відео з Будановим з приводу контрнаступу ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: скриншот

У суботу, 10 червня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А вже сьогодні Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Відповідне відео оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Далі буде… Плани люблять тишу", — підписала Маляр відео.

Варто відзначити, що начальник ГУР на відео просто мовчить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11 червня ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор. Бійці наголосили, що окупанти опирались до останнього, але не втримали натиску українських військових. Окрім того, під час наступальної операції вдалося взяти в полон російських військових.

Також, днем раніше, 10 червня речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів.