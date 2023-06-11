В Минобороны показали интригующее видео с Будановым по поводу контрнаступления ВСУ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: скриншот

В субботу, 10 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А уже сегодня Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Соответствующее видео обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Продолжение следует... Планы любят тишину", — подписала Маляр видео.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 июня ВСУ освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг. Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились последнему, но не удержали натиска украинских военных.

Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российские военные. Также, днем ​​ранее, 10 июня представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.