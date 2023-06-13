Контрнаступ ЗСУ: що відомо станом на 13 червня, дані ISW

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

Учора, 12 червня, українська армія провела успішні контратаки на трьох напрямках фронту. Через успіхи наших захисників росіяни намагаються атакувати у відповідь.

Про це йдеться у новому матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Успіхи ЗСУ

Так, 12 червня заступник міністра оборони України Ганна Маля повідомила, що сили оборони просунулися на 6,5 км на Донецькому і Таврійському напрямках, а також відбили 90 квадратних кілометрів території за минулий тиждень.

"За цей же період українські війська звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

До того ж на деяких геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ досягли обмеженого прогресу в західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Росіяни намагаються атакувати

Зважаючи на значні успіхи ЗСУ за цей період, російські війська намагаються атакувати у відповідь, проте безуспішно.

Деякі російські джерела повідомляли, що ніби то російська армія відбила Макарівку. Утім, Ганна Маляр спростувала цю інформацію і заявила, що сили оборони продовжують контролювати цей населений пункт.

До того ж, як повідомляють в російському інформаційному просторі, українським військам вдалося досягти тактичних успіхів 11 червня через сильний дощ і туман. Погодні умови своєю чергою не дозволили ВКС Росії та армійській авіації завдати удару у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

Додамо, що у ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне від окупантів. Там повідомляють, що окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.

До того ж 12 червня ЗСУ вдалось звільнити Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем майорить український прапор.