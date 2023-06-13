Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Контрнаступ ЗСУ продовжується, росіяни намагаються атакувати у відповідь, — ISW arrow

Контрнаступ ЗСУ продовжується, росіяни намагаються атакувати у відповідь, — ISW

13 червня 2023 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: що відомо станом на 13 червня, дані ISW
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Учора, 12 червня, українська армія провела успішні контратаки на трьох напрямках фронту. Через успіхи наших захисників росіяни намагаються атакувати у відповідь. 

Про це йдеться у новому матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ

Так, 12 червня заступник міністра оборони України Ганна Маля повідомила, що сили оборони просунулися на 6,5 км на Донецькому і Таврійському напрямках, а також відбили 90 квадратних кілометрів території за минулий тиждень.

"За цей же період українські війська звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей", — йдеться у повідомленні. 

До того ж на деяких геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ досягли обмеженого прогресу в західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки. 

Росіяни намагаються атакувати

Зважаючи на значні успіхи ЗСУ за цей період, російські війська намагаються атакувати у відповідь, проте безуспішно. 

Деякі російські джерела повідомляли, що ніби то російська армія відбила Макарівку. Утім, Ганна Маляр спростувала цю інформацію і заявила, що сили оборони продовжують контролювати цей населений пункт. 

До того ж, як повідомляють в російському інформаційному просторі, українським військам вдалося досягти тактичних успіхів 11 червня через сильний дощ і туман. Погодні умови своєю чергою не дозволили ВКС Росії та армійській авіації завдати удару у відповідь. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

Додамо, що у ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне від окупантів. Там повідомляють, що окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце. 

До того ж 12 червня ЗСУ вдалось звільнити Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем майорить український прапор. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB