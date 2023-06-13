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Контрнаступление ВСУ продолжается, россияне пытаются атаковать ответ, — ISW

13 июня 2023 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: что известно по состоянию на 13 июня, данные ISW
ВСУ на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вчера, 12 июня, украинская армия провела успешные контратаки по трем направлениям фронта. Из-за успехов наших защитников россияне пытаются атаковать ответ.

Об этом говорится в новом материале от института изучения войны ISW.

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Успехи ВСУ

Так, 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маля сообщила, что силы обороны продвинулись на 6,5 км на Донецком и Таврийском направлениях, а также отбили 90 квадратных километров территории за прошедшую неделю.

"За этот же период украинские войска уволили один населенный пункт на западе Запорожской области и шесть населенных пунктов на востоке Запорожской и западе Донецкой областей", — говорится в сообщении.

К тому же, на некоторых геолокационных кадрах видно, что ВСУ достигли ограниченного прогресса в западной части Донецкой области к югу от Великой Новоселки.

Россияне пытаются атаковать

Учитывая значительные успехи ВСУ за этот период, российские войска пытаются атаковать ответ, однако безуспешно.

Некоторые российские источники сообщали, что российская армия отбила Макаровку. Однако Анна Маляр опровергла эту информацию и заявила, что силы обороны продолжают контролировать этот населенный пункт.

К тому же, как сообщают в российском информационном пространстве, украинским войскам удалось добиться тактических успехов 11 июня из-за сильного дождя и тумана. Погодные условия в свою очередь не позволили ВКС России и армейской авиации нанести ответный удар.

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).

Добавим, что в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное от оккупантов. Там сообщают, что оккупанты опирались до последнего, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.

К тому же 12 июня ВСУ удалось освободить Сторожево Донецкой области. Над поселком развевается украинский флаг.

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