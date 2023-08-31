Контрнаступ ЗСУ та удари по ворогу: оновлені дані Генштабу

Український військовий. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Триває 554 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують ведення наступальної операції, а окупанти не припиняють обстрілювати територію країни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом цієї доби противник завдав один ракетний та 31 авіаційних ударів, а також здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Успіхи ЗСУ на фронті

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, а також дві радіолокаційні станції російських окупантів.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідувати окупантів.

Також ми писали, що 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.