Контрнаступление ВСУ и удары по врагу: обновленные данные Генштаба

Украинский военный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Продолжаются 554 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают ведение наступательной операции, а оккупанты не прекращают обстреливать территорию страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток противник нанес один ракетный и 31 авиационных ударов, а также совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате атаки РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

Успехи ВСУ на фронте

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, а также две радиолокационные станции российских оккупантов.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Также мы писали, что 31 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.