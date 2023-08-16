Контрнаступление ВСУ продолжается по крайней мере на трех участках фронта, — ISW

Воины ВСУ обстреливают оккупантов. Иллюстративное фото: Генштаб

Продолжается украинское контрнаступление. ВСУ продвинулись по меньшей мере на трех участках фронта.

Об этом информирует ISW.

Читайте также:

Что известно об успехах контрнаступления за сутки

Украинские войска 15 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. По информации Института, ВСУ продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой — восток Запорожской области) направлениях.

"Координаты, опубликованные российским милблогером 15 августа, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Дибровы (7 км юго-западнее Кременной)", — сообщает ISW.

К тому же, у ВСУ есть успехи на юге Украины.

"Геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что украинские силы продвинулись к Работиному, а последующие российские и украинские отчеты, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы направили дополнительные контрнаступательные бригады в район запада Запорожской области", — говорится в сообщении.

В то же время полковник Петр Черник заявил, что контрнаступление на юге продвигается медленно, потому что ВСУ должны преодолеть трехэшелонированную линию российской обороны.

"Черник заявил, что российская линия обороны включает первую линию минных полей шириной в несколько километров; вторую линию сосредоточения артиллерии, техники и личного состава и третью линию тыловых позиций, предназначенную для сохранения ресурсов", — отметили в Институте.

Также Черник сообщил, что контрбатарейные меры особенно важны для того, чтобы не допустить поражения российской артиллерии украинской техникой разминирования.

Напомним, Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ освободили на Бахмутском направлении.

Также контрнаступление прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов: "Не останавливается, а продолжается".