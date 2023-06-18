Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали об огромных потерях россиян
Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. В то же время российская армия несет наибольшие потери с марта, а именно с начала ожесточенных боев за Бахмут.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", — отмечают в разведке.
Где идут интенсивные бои
По информации британской разведки, на фронте в последние дни идут упорные бои. Наиболее интенсивные сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой и Бахмута.
Также в минобороны Британии добавили, что по всем направлениям украинские военные продолжают вести наступательные операции и добились некоторых успехов.
Уничтожение вражеской авиации
За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила немало вражеской авиации. Противовоздушными силами были уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один — "Ланцет".
Напомним, за минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.