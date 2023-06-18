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Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали об огромных потерях россиян

18 июня 2023 11:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали об огромных потерях россиян
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. В то же время российская армия несет наибольшие потери с марта, а именно с начала ожесточенных боев за Бахмут.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", — отмечают в разведке.

Где идут интенсивные бои

По информации британской разведки, на фронте в последние дни идут упорные бои. Наиболее интенсивные сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой и Бахмута.

Также в минобороны Британии добавили, что по всем направлениям украинские военные продолжают вести наступательные операции и добились некоторых успехов.

Defence Intelligence update on Ukraine for 18 June 2023
Отчет Минобороны Великой Британии

Уничтожение вражеской авиации

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила немало вражеской авиации. Противовоздушными силами были уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один — "Ланцет".

Напомним, за минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.

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