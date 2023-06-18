Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали об огромных потерях россиян

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. В то же время российская армия несет наибольшие потери с марта, а именно с начала ожесточенных боев за Бахмут.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", — отмечают в разведке.

Где идут интенсивные бои

По информации британской разведки, на фронте в последние дни идут упорные бои. Наиболее интенсивные сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой и Бахмута.

Также в минобороны Британии добавили, что по всем направлениям украинские военные продолжают вести наступательные операции и добились некоторых успехов.

Отчет Минобороны Великой Британии

Уничтожение вражеской авиации

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила немало вражеской авиации. Противовоздушными силами были уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один — "Ланцет".

Напомним, за минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.