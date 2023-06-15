Как британские ракеты помогают уничтожать врага

ВСУ наносят артудар. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Украинские Силы обороны после предоставления им британских ракет с большой дистанцией поражения целей Storm snadow изменили тактику своих атак. Теперь они пытаются уничтожить военные запасы врага в оперативном тылу, что создает существенные вспомогательные условия для дальнейшей деоккупации Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Стоит отметить, что с момента предоставления нам ракет Storm shadow мы изменили свою тактику при нанесении ударов по оперативным резервам противника", — сказал Снегирев.

То есть, пояснил он, это те вражеские резервы, расположенные на расстоянии до ста километров, которые они берегут и которые у них в определенной степени в ограниченном количестве.

Эти резервы, отметил Снегирев, размещены в несколько эшелонов.

"Однако дальность поражения британских ракет позволяет достаточно эффективно нивелировать эту ситуацию", — заверил военный эксперт.

Что происходит на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

В то же время за прошедший день авиация сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ поразили 3 ЗРК противника.