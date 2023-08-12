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Контроразведчики показали уникальные кадры уничтожения военной техники врага

12 августа 2023 12:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Контроразведчики показали уникальные кадры уничтожения военной техники врага
Уничтожен российский БМПТ "Терминатор-2". Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военные контрразведчики СБУ эффективно уничтожили новейшую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Также был уничтожен танк, пытавшийся ее отбуксовать.

Об этом сообщили в СБУ.

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"Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, однако он также был уничтожен.

Ранее мы сообщали, что Сырский показал, как тренируются военные 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Напоминаем, воины 59-й отдельной мотопехотной бригады продолжают активно уничтожать оккупантов. Украинские защитники помешали штурму россиян.

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