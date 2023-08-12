Контроразведчики показали уникальные кадры уничтожения военной техники врага

Уничтожен российский БМПТ "Терминатор-2". Фото: Скриншот

Военные контрразведчики СБУ эффективно уничтожили новейшую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Также был уничтожен танк, пытавшийся ее отбуксовать.

Об этом сообщили в СБУ.

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"Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, однако он также был уничтожен.

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