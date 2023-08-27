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Контррозвідка СБУ атакувала безпілотниками аеродром у РФ, — ЗМІ

27 серпня 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Контррозвідка СБУ атакувала безпілотниками аеродром у РФ, — ЗМІ
Військова контррозвідка СБУ. Фото: dialog.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 27 серпня на аеропорт у російському місті Курськ було здійснено атаку з боку військових контррозвідників Служби безпеки України. При цьому контррозвідники використовували дрони-смертники, які націлилися на чотири літаки типу Су-30 та один МіГ-29. Крім цього, були атаковані радіостанції комплексу С-300 та дві системи "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

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Повідомляється, що більшість дронів успішно досягла своїх цілей. Проте російські системи ППО змогли збити трьох із них.

Внутрішні джерела СБУ вказали на те, що, ґрунтуючись на звітах із Росії, було помічено не менше 13 вибухів. Точні деталі збитків та інформація про втрати стануть відомі пізніше. Цю успішну операцію було здійснено силами 13-го Головного управління СБУ.

У той же час, жителі Курська через соціальні мережі ділилися свідченнями про гучні вибухи в нічний час та автоматні залпи. Деякі з них навіть опублікували відеоматеріали, де видно яскравий спалах на тлі темного неба.

Нагадаємо, що безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузької області , що знаходиться на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

Також 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, за БпЛА начебто успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.

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