Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Калужской области беспилотник пытался атаковать местный аэродром, — росСМИ arrow

В Калужской области беспилотник пытался атаковать местный аэродром, — росСМИ

21 августа 2023 18:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Калужской области беспилотник пытался атаковать местный аэродром, — росСМИ
Беспилотник. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области, которая находится на территории РФ. Случилось это утром, 21 августа.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "BAZA".

Читайте также:

Последствия атаки

"Дрон-камикадзе" упал на территорию аэродрома. В результате был поврежден неиспользованный самолет, находящийся на аэродроме.

Пока официальной информации об этом инциденте нет.

Скриншот сообщения

"Хлопки" в России

Утром 21 августа над московскими аэропортами закрыли небо. Причиной, как утверждают, стала атака беспилотниками со стороны Украины.

Также 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БПЛА вроде бы как успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в России продолжают отрицать "хлопки" и говорят, что 21 августа в Ростове был "переход самолета на сверхзвук".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз