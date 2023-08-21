В Калужской области беспилотник пытался атаковать местный аэродром, — росСМИ

Беспилотник. Иллюстративное фото: google.com

Беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области, которая находится на территории РФ. Случилось это утром, 21 августа.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "BAZA".

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Последствия атаки

"Дрон-камикадзе" упал на территорию аэродрома. В результате был поврежден неиспользованный самолет, находящийся на аэродроме.

Пока официальной информации об этом инциденте нет.

Скриншот сообщения

"Хлопки" в России

Утром 21 августа над московскими аэропортами закрыли небо. Причиной, как утверждают, стала атака беспилотниками со стороны Украины.

Также 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БПЛА вроде бы как успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в России продолжают отрицать "хлопки" и говорят, что 21 августа в Ростове был "переход самолета на сверхзвук".