Контрразведка СБУ атаковала беспилотниками аэродром в РФ, — СМИ

Военная контрразведка СБУ. Фото: dialog.ua

В ночь на 27 августа на аэропорт в российском городе Курск была произведена атака со стороны военных контрразведчиков Службы безопасности Украины. При этом контрразведчики использовали дроны-смертники, которые нацелились на четыре самолета типа Су-30 и один МиГ-29. Кроме этого, были атакованы радиостанции комплекса С-300 и две системы "Панцирь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

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Сообщается, что большинство дронов успешно достигло своих целей. Тем не менее российские системы ПВО смогли сбить трех из них.

Внутренние источники СБУ указали на то, что, основываясь на отчетах из России, было замечено не менее 13 взрывов. Точные детали ущерба и информация о потерях станут известны позднее. Эта успешная операция была осуществлена силами 13-го Главного управления СБУ.

В то же время, жители Курска через социальные сети делились свидетельствами о громких взрывах в ночное время и автоматных залпах. Некоторые из них даже опубликовали видеоматериалы, где видна яркая вспышка на фоне темного неба.

Напомним, что беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области, который находится на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.

Также 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БпЛА вроде бы как успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.