"Корнет" повесился — 3-я ОШБр уничтожила дронами российский ПТРК с расчетом

Дрон-камикадзе атакует позиции расчета ПТРК "Корнет" Фото: скриншот

Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Также был уничтожен и полевой состав с боекомплектом в комплекс.

Эффектные кадры ликвидации врага военные показали в официальных соцсетях подразделения.

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3-я ОШБр уничтожила российский ПТРК

Как сообщается, удар пришелся по полевому составу, где хранились запасные ракеты для комплекса. Также были уничтожены расчеты комплекса и охранники склада.

Что известно о ПТРК "Корнет"

Российские солдаты с ПТРК "Корнет". Источник: росСМИ

Отметим, что ПТРК "Корнет" — российский противотанковый комплекс, который производился в течение 1988-1998 гг. Он создавался как конкурент американским ПТРК TOW и "Джавелин", но, в отличие от иностранных комплексов, использует ручную систему наведения, в то время как оба американских комплекса используют компьютеризированную систему наведения и захвата цели. По иностранному принципу работает и украинский ПТРК "Стугна".

Напомним, ранее Укроборонпром заявил, что Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе по компоновке иранских моделей Shahed.

В то же время в Великобритании рассматривают возможность закупить китайские детали для беспилотников в качестве помощи Украине, а Канада в рамках Коалиции дронов передаст 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.