Військовий розповів, як окупанти нищать Часів Яр

Український військовослужбовець у прифронтовому місті Часів Яр. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Наразі Часів Яр перебуває під контролем української армії, але окупанти не залишають спроб штурмувати місто та обстрілювати його керованими авіабомбами. Крім того, ворог не рахується з втратами власного особового складу і військової техніки.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація в Часовому Яру

Волошин розповів, що окупанти постійно обстрілюють Часів Яр КАБами, аби повністю його знищити. За його словами, останніми днями ситуація на східному фронті дещо загострилася, але суттєвого загострення поки що немає.

Військовий додав, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" найважчі напрямки — це Бахмутський та Авдіївський. Там ворожа авіація ні на хвилину не припиняє обстрілювати наших захисників, а армія ворога не дивиться на свої втрати та постійно штурмує позиції Сил оборони.

"Крім того, ворог застосовує танки, артилерію, різні безпілотники, а також постійно авіацію. Загарбники намагаються усіма можливостями досягти своєї мети — вийти на адмінкордони Донецької області", — зазначив Волошин.

Однак попри складну ситуацію в районі проведення бойових дій, Сили оборони все контролюють.

Нагадаємо, нещодавно заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко розповів, що росіяни не мають для масштабного наступу на Часів Яр живої сили та техніки.

Водночас аналітики ISW зазначили, що постійні контрнаступальні дії росіян біля Часового Яру призведе до поступового зростання втрат ворога, доки українські захисники мають необхідну техніку.