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Корпус российской армии штурмует Часов Яр — в ВСУ рассказали детали о ситуации в городе

22 апреля 2024 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Корпус российской армии штурмует Часов Яр — в ВСУ рассказали детали о ситуации в городе
Российские солдаты на территории Украины. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Корпус российской армии, численностью в 25 тысяч человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Назар Волошин в комментарии телеканала "Мы-Украина".

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По словам военного, в боях за город задействовано 217 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

"Это где-то 20-25 тысяч военнослужащих российских пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него", — заявил спикер ОСУВ "Хортица".

Он добавил, что на этом направлении только за минувшие сутки было зафиксировано 32 минометных и артиллерийских обстрела — вдвое меньше, чем за предыдущие сутки.

"Противник заводит штурмовые группы планово для проведения будущих штурмов. Они проводят время от времени штурмы без закрепления на позициях. То есть они не закрепляются, а поштурмовали и вернулись назад", — пояснил Волошин.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявление Министерства обороны России об оккупации села Новомихайловка в Донецкой области.

Также украинские защитники подчеркнули, что ситуация в Часовом Яру полностью контролируется.

российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
война в Украине

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