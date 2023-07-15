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Коррупционный джекпот: как россияне зарабатывают миллионы долларов на "отстройке" Мариуполя

15 июля 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коррупционный джекпот: как россияне зарабатывают миллионы долларов на "отстройке" Мариуполя
Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: REUTERS/Pavel Klimov/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики утвердили план "восстановления" Мариуполя Донецкой области, однако оккупационные власти города скрывают расчеты. Вместо демонтированных домов планируется за счет федерального бюджета РФ построить ипотечное жилье.

Об этом сообщает заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Восстановление" Мариуполя

В документах оккупантов говорится о "развитии" исторических частей города. Как оказалось, речь идет о части Мариуполя так называемый "Кирова", которая не имеет ничего общего с историей. По словам Андрющенко, именно там наибольшее количество разрушенных и демонтированных домов.

"Здесь в целом проживало 15 тысяч мариупольцев, теперь почти никто. Негде. Однако, не об этом. О деньгах. В документах на застройку, которые почему-то оккупационная власть прячет в ящиках, очень интересные расчеты", — сообщил Андрющенко.

Россияне планируют построить ипотечное жилье за счет федерального бюджета РФ вместо демонтированных домов. Общая стоимость проекта — 35 млрд рублей (335,9 млн долларов). Заместитель мэра отметил, что это коррупционный джекпот.

Российские оккупанты уже начали заливать фундамент на первые дома. На плане "восстановления" они отмечены красным.

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План "восстановления". Фото: t.me/andriyshTime

По словам Андрющенко, ипотека будет только для граждан РФ до начала полномасштабного вторжения. Украинцы в Мариуполе не имеют права на жилье. Оккупанты планируют разместить в домах не менее 8 тыс. россиян.

"Теперь мариупольцам нет места в Мариуполе. А все обещания русни (какой сюрприз, да?) оказались ложью. И никто для мариупольцев строить ничего не собирается. Как и компенсировать разрушенную недвижимость", — добавил Андрющенко.

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Расчеты "восстановления". Фото: t.me/andriyshTime
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Расчеты "восстановления". Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, в сети показали одну из самых старых улиц Мариуполя после российских оккупантов. Она до сих пор остается в руинах.

Также мы писали, что заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сейчас Приморский район города. По его словам, он всегда считался элитным.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

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