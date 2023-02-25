Костянтинівка у вогні: російська армія використовує фосфорні снаряди

Обстріл фосфорними снарядами

У суботу, 25 лютого, росія обстріляла Костянтинівку Донецької області фосфорними снарядами. Місцеві жителі в шоці та страху від ситуації.

Про це повідомляє Донбас Оперативний.

Вибухи

У Костянтинівці на Донеччині вечір неспокійний. Люди здригаються від звуків вибухів. Місцеві жителі кажуть, що російські окупанти обстрілюють місто фосфорними снарядами.

Примітно, що Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів із фосфором. Але, схоже, росіян це не зупиняє.

Варто уточнити, що кілька днів тому у тимчасово окупованому Маріуполі знову чути звуки вибухів. У місті раптово зник мобільний зв'язок.

Також маріупольські партизани піднесли своєрідний "сюрприз" окупантам на річницю вторгнення. Вночі в місті пролунав сильний вибух, як виявилося — це був склад армії росії.

Увага, у відео є ненормативна лексика 18+

Нагадаємо, що в мережі поширюється інформація про вибух, що стався на залізниці поблизу села Поштове, розташованого неподалік Сімферополя в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна, що призвело до зупинки руху поїздів.

За попередньою інформацією, три потяги були затримані, включаючи один потяг Севастополь — Санкт-Петербург зі 166 пасажирами та два приміські електропоїзди.

У відповідь на цю новину партизани підпільного руху "Атеш" підтвердили вибух. У своїй заяві вони наголошують на тому, що успішно ліквідували частину залізничного полотна в районі села Поштове, що призвело до зупинки поїздів. За їх словами, "ніхто нікуди вже не їде і нічого нікуди вже не везуть".