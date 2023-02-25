Константиновка в огне: российская армия использует фосфорные снаряды

Обстрел фосфорными снарядами

В субботу, 25 февраля, россия обстреляла Константиновку Донецкой области фосфорными снарядами. Местные жители в шоке и в страхе от ситуации.

Об этом сообщает Донбасс Оперативный.

Взрывы

В Константиновке Донецкой области вечер неспокойный. Люди содрогаются от звуков взрывов. Местные жители говорят, что российские оккупанты обстреливают населенный пункт фосфорными снарядами.

Примечательно, что Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором. Но, похоже, россиян это не останавливает.

Стоит уточнить, что пару дней назад во временно оккупированном Мариуполе снова слышны звуки взрывов. В городе внезапно исчезла мобильная связь.

Также мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось — это был склад армии рф.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика 18+

Напомним, что в сети распространяется информация о взрыве, произошедшем на железной дороге вблизи села Почтовое, расположенного неподалеку от Симферополя во временно оккупированном Крыму. В результате взрыва была повреждена часть железнодорожного полотна, что привело к остановке движения поездов.

По предварительной информации, три состава были задержаны, включая один поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и два пригородных электропоезда.

В ответ на эту новость, партизаны подпольного движения "Атеш" подтвердили взрыв. В своем заявлении они отмечают, что успешно ликвидировали часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, что привело к остановке поездов. По их словам, "никто никуда уже не едет, и ничего никуда уже не везут".