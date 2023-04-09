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Кремль намагається показати, що контролює окуповані території України, — розвідка Британії

9 квітня 2023 10:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Люди у Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix/LETA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кремль намагається переконати громадян рф, що повністю контролює окуповані території України. Однак насправді більша частина населених пунктів залишається зоною активних бойових дій.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії

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Деталі

5 квітня 2023 року російський диктатор володимир путін провів повне засідання Ради безпеки рф — перший такий захід з жовтня 2022 року.

Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ рф Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.

"Вибір Колокольцева в ролі головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується", — йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що насправді ж значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

Нагадаємо, Кремль, ймовірно, посилює покарання за злочини, пов’язані з тероризмом. Це відбувається у рамках більших зусиль із сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

Також ми писали, що деякі представники російських еліт намагаються встановити контакт з Україною. До того ж вони просять для себе гарантії безпеки.

Додамо, у Кремлі вигадали нову причину вторгнення і війни на території України. Виявляється, метою "спеціальної воєнної операції" є забезпечення безпеки російської федерації, на яку ніхто не нападав.

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