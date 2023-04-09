Кремль намагається показати, що контролює окуповані території України, — розвідка Британії

Люди у Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix/LETA

Кремль намагається переконати громадян рф, що повністю контролює окуповані території України. Однак насправді більша частина населених пунктів залишається зоною активних бойових дій.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Деталі

5 квітня 2023 року російський диктатор володимир путін провів повне засідання Ради безпеки рф — перший такий захід з жовтня 2022 року.

Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ рф Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.

"Вибір Колокольцева в ролі головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується", — йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що насправді ж значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

Нагадаємо, Кремль, ймовірно, посилює покарання за злочини, пов’язані з тероризмом. Це відбувається у рамках більших зусиль із сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

Також ми писали, що деякі представники російських еліт намагаються встановити контакт з Україною. До того ж вони просять для себе гарантії безпеки.

Додамо, у Кремлі вигадали нову причину вторгнення і війни на території України. Виявляється, метою "спеціальної воєнної операції" є забезпечення безпеки російської федерації, на яку ніхто не нападав.