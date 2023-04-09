Кремль пытается показать, что контролирует оккупированные территории Украины, — разведка Британии

Люди в Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix/LETA

Кремль пытается убедить граждан рф, что полностью контролирует оккупированные территории Украины. Однако на самом деле большая часть населенных пунктов остается зоной активных боевых действий.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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5 апреля 2023 года российский диктатор владимир путин провел полное заседание Совета безопасности рф — первое подобное мероприятие с октября 2022 года.

Основной доклад представил министр внутренних дел россии Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в роли главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что на самом же деле значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет очень ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.

Напомним, Кремль, вероятно, ужесточает наказание за преступления, связанные с терроризмом. Это происходит в рамках больших усилий по содействию самоцензуре и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Также мы писали, что некоторые представители российских элит пытаются установить контакт с Украиной. К тому же, они просят для себя гарантии безопасности.

Добавим, в Кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины. Оказывается, целью "специальной военной операции" является обеспечение безопасности российской федерации, на которую никто не нападал.