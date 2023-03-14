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Кремль не планирует проводить полную мобилизацию в будущем, — ISW

14 марта 2023 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Власти рф не ожидают, что война в Украине будет продолжаться дольше, чем следующие три года
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Подробности

13 марта в Госдуму рф поступил на рассмотрение законопроект о реализации предложения министра обороны Сергея Шойгу по повышению призывного возраста. Он повысит максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный призывной возраст — с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год между 2024 и 2026 годами. Шойгу предложил повысить призывной возраст на заседании коллегии Министерства обороны рф 21 декабря 2022 года, и с тех пор российские чиновники сделали колебательные заявления относительно того, будет ли это повышение применяться к будущим циклам призыва весной и осенью 2023 года.

Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников фактически получат отсрочки на три, два и один год каждая, в то время как подлежащие призыву в текущем году группы сталкиваются с продолжением изнурительных боевых действий в Украине.

"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий в Украине, сосредоточив их на одном поколении россиян. Приведенные сроки сокращения призывного возраста могут также свидетельствовать о том, что кремль не ожидает, что война в Украине будет продолжаться дольше, чем следующие три года", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что предложенное расширение призывного возраста является еще одним шагом к увеличению численности вооруженных сил, значительно меньше полной мобилизации, и указывает на то, что кремль все еще крайне негативно относится к перспективе полной мобилизации.

Напомним, на фоне колоссальных потерь армии рф оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

Также мы писали, что в Луганской ОВА сообщали, что россиянам катастрофически не хватает солдат и отправляют на войну ранее раненых.

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