Кремль не планирует проводить полную мобилизацию в будущем, — ISW

Власти рф не ожидают, что война в Украине будет продолжаться дольше, чем следующие три года

Законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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13 марта в Госдуму рф поступил на рассмотрение законопроект о реализации предложения министра обороны Сергея Шойгу по повышению призывного возраста. Он повысит максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный призывной возраст — с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год между 2024 и 2026 годами. Шойгу предложил повысить призывной возраст на заседании коллегии Министерства обороны рф 21 декабря 2022 года, и с тех пор российские чиновники сделали колебательные заявления относительно того, будет ли это повышение применяться к будущим циклам призыва весной и осенью 2023 года.

Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников фактически получат отсрочки на три, два и один год каждая, в то время как подлежащие призыву в текущем году группы сталкиваются с продолжением изнурительных боевых действий в Украине.

"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий в Украине, сосредоточив их на одном поколении россиян. Приведенные сроки сокращения призывного возраста могут также свидетельствовать о том, что кремль не ожидает, что война в Украине будет продолжаться дольше, чем следующие три года", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что предложенное расширение призывного возраста является еще одним шагом к увеличению численности вооруженных сил, значительно меньше полной мобилизации, и указывает на то, что кремль все еще крайне негативно относится к перспективе полной мобилизации.

Напомним, на фоне колоссальных потерь армии рф оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

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