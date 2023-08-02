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Кремль продовжує виставляти Герасимова як "командира театру", — ISW

2 серпня 2023 10:49
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Валерія Пержун
редактор
Кремль продовжує виставляти Герасимова як "командира театру", — ISW
Начальника Генштабу РФ Валерій Герасимов. Фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Міноборони Росії продовжує виставляти начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова ефективним і залученим до командування у війні проти України. Так, опублікували кадри з Герасимовим у Запорізькій області.

Про це повідомляє ISW.

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Як відомо, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов 1 серпня прибув на тимчасово окуповані території Запорізької області. У Міноборони РФ опублікували відповідні кадри. На них Герасимов нібито інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та проводить брифінг щодо українських операцій і російської оборони в цьому районі.

За інформацією ISW, це одна з перших публічних появ Герасимова після повстання ПВК "Вагнер" 24 червня. Публікація цих кадрів вказує на те, що Міноборони РФ продовжує демонструвати роль Герасимова як командира театру.

"На кадрах Міноборони РФ Герасимова, зокрема, зображено як архітектора російських оборонних операцій на одному з напрямків українського контрнаступу на півдні", — йдеться у повідомленні ISW.

При цьому роль архітектора, раніше рос.ЗМІ приписували колишньому заступнику командувача Об’єднаним угрупуванням сил в Україні Сергію Суровікіну. Також такі функції виконував і колишній командувач 58-ї загальновійськової армії Іван Попов. Однак це тривало до їхнього ймовірного звільнення за виклик Герасимову та традиційній ієрархії Міноборони РФ 28 червня та 15 липня відповідно.

Водночас раніше російські джерела повідомляли, що Герасимова на посаді  змінив заступник командувача ТВД генерал-полковник Михайло Теплінський. ISW припускає, що за таких умов Герасимов, ймовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії.

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