Кремль продолжает выставлять Герасимова как "командира театра", — ISW

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Фото: рос.СМИ

Минобороны России продолжает выставлять начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова эффективным и вовлеченным в командование в войне против Украины. Так, опубликовали кадры с Герасимовым в Запорожской области.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Зачем Герасимов приезжал в Запорожье

Как известно, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 1 августа прибыл на временно оккупированные территории Запорожской области. В Минобороны РФ опубликовали соответствующие кадры. На них Герасимов якобы инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и проводит брифинг по украинским операциям и российской обороне в этом районе.

По информации ISW, это одно из первых публичных появлений Герасимова после восстания ЧВК "Вагнер" 24 июня. Публикация этих кадров указывает на то, что Минобороны продолжает демонстрировать роль Герасимова как командира театра.

"На кадрах Минобороны РФ Герасимова, в частности, изображен как архитектор российских оборонных операций в одном из направлений украинского контрнаступления на юге" , — говорится в сообщении ISW.

При этом роль архитектора, ранее рос.СМИ приписывали бывшему заместителю командующего Объединенной группировкой сил в Украине Сергею Суровикину. Также такие функции выполнял и бывший командующий 58 общевойсковой армией Иван Попов. Однако это продолжалось до их вероятного увольнения за вызов Герасимову и традиционной иерархии Минобороны РФ 28 июня и 15 июля соответственно.

В то же время, ранее российские источники сообщали, что Герасимова на должности сменил заместитель командующего ТВД генерал-полковник Михаил Теплинский. ISW предполагает, что в таких условиях Герасимов, вероятно, номинально сохранит свой пост в российской армии.

Напомним, что Иран готовится строить заводы по производству БпЛА в Беларуси и РФ.

Также мы писали о том, что россияне глушат Starlink на "нуле". Мадьяр объяснил, чем это опасно.