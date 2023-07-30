Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни глушать Starlink на "нулі": Мадяр пояснив, чим це небезпечно arrow

Росіяни глушать Starlink на "нулі": Мадяр пояснив, чим це небезпечно

30 липня 2023 17:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни глушать Starlink на "нулі": Мадяр пояснив, чим це небезпечно
Starlink на передовій. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Армія РФ отримала технологію, завдяки якій зможе глушити Starlink на "нулі". Наразі, окупанти випробовують та готують її до промислового виробництва.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Читайте також:

Росіяни зможуть глушити Starlink на "нулі"

За словами командира, російські війська випробовують системи, що працюють у Ku-діапазоні. Однак, Мадяр переконаний, що це лише питання часу і згодом росіяни зможуть це робити з системи Ka-діапазону. 

Військовий наголосив, що Starlink — дуже важлива річ на фронті. 

"Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку — суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне", — написав військовий. 

null
Повідомлення військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Також ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз