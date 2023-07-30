Росіяни глушать Starlink на "нулі": Мадяр пояснив, чим це небезпечно

Starlink на передовій. Фото: google

Армія РФ отримала технологію, завдяки якій зможе глушити Starlink на "нулі". Наразі, окупанти випробовують та готують її до промислового виробництва.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

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Росіяни зможуть глушити Starlink на "нулі"

За словами командира, російські війська випробовують системи, що працюють у Ku-діапазоні. Однак, Мадяр переконаний, що це лише питання часу і згодом росіяни зможуть це робити з системи Ka-діапазону.

Військовий наголосив, що Starlink — дуже важлива річ на фронті.

"Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку — суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне", — написав військовий.

Повідомлення військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Також ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.