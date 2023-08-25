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У ГУР розповіли про удар по 126-й гвардійській бригаді РФ у Криму

25 серпня 2023 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли про удар по 126-й гвардійській бригаді РФ у Криму
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов для LIGA.net.

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"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", — наголосив Юсов.

Представник ГУР МО розповів, чому немає фото та відео удару. За його словами, підтвердженням наразі може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.

"Коли є можливість і доцільність надавати матеріали відеоконтролю, то звичайно така інформація надається", — зазначив Юсов.

Він додав, що також є інформація про загиблих та поранених російських окупантів, однак вона потребує уточнення.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських окупантів. За його словами, для цього знадобиться проведення наземної операції.

Також ми писали, що Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму. 

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