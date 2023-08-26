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"Крым становится менее защищенным": Буданов рассказал, что происходит на полуострове

26 августа 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Крым становится менее защищенным": Буданов рассказал, что происходит на полуострове
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о защите россиян временно оккупированного Крыма. По его словам, полуостров становится менее защищенным. Это позволит Украине вернуть Крым.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "Крым. Реалии".

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Удары по Крыму

Буданов рассказал, что удары Украины по Крыму не слишком изменяют логистику российской армии, однако они значительно усложняют деятельность всей группировки и систему защиты полуострова.

Он подчеркнул, что Крым становится менее защищенным из-за украинских ударов.

"Они Москву не могут защитить, ведь стягивали все на фронт. Здесь нужно дополнительно комплексы ПВО откуда-то снимать. Это ошибочное суждение, что в России там склады просто забиты. Это не так", — подчеркнул Буданов.

Он рассказал, что в ГУР есть собственный спутник, помогающий узнавать, что происходит в Крыму. Буданов подчеркнул, что проблем с космической разведкой нет.

Паника на полуострове

Начальник ГУР МО отметил, что не может сказать, что в Крыму есть паника.

Он рассказал о населении полуострова. По его словам, украинцы ждут деоккупации. В Крыму также есть предатели, которые сделали все для захвата и переселенные люди по российским программам.

"У каждых из этих категорий своя позиция", — отметил Буданов.

По его словам, люди в Крыму почувствовали, что к ним пришла война, однако они не покидают полуостров.

Выход бизнеса

Буданов считает, что в скором времени будет очередной всплеск выхода бизнеса из Крыма.

По его словам, в основном выводят бизнес предатели из Украины, ведь они понимают, если изменится ситуация, то у них заберут все. Они переводят компании в Россию.

Обращение Буданова к крымчанам

Начальник ГУР МО сказал людям на полуострове, что им не нужно бояться делать все, чтобы как можно быстрее помочь Украине вернуть полуостров.

"Все эти байки, сказки, которые РФ девять лет промывала мозги, они не имеют ничего общего с реальностью. Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать, а тем, кто ждет, нужно готовиться", — подчеркнул он.

Буданов рассказал, что через чат-бот люди из Крыма им очень помогают.

Напомним, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что сейчас мы способны поразить противника в любой точке временно оккупированного Крыма.

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