Криза російського командування: в ISW пояснили, як це вплине на військові можливості армії

Російські військові. Фото: росЗМІ

Серед російського командування назріває криза. Моральні наслідки, які вона може спричинити, погіршать можливості армії РФ проводити наступальні операції та вести війну в Україні.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Криза російського командування

"Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які є критично важливими для російської еластичної оборони на півдні України", — йдеться у повідомленні.

Там додають, що будь-які контратаки вимагають високого рівня мотивації та морального духу. На півдні України, зокрема у районі Запорізької області, військові РФ відчувають "серйозні проблеми з моральним духом" через суперечки навколо звільнення командирів.

Наслідки кризи командування РФ

Проблеми, пов'язані з моральним духом, можуть призвести до відсутності згуртованості між військовими. А також до того, що вони перестануть підпорядкуватись та виконувати накази.

"Очевидна криза російського командування загрожує деморалізувати широкі військові дії Росії в Україні", — додають в ISW.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу. Відтак, авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупантах та їх техніці. Зокрема, один з ударів ЗСУ прийшовся по ворожому ЗРК.

Додамо, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Тривають запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.