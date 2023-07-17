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Криза російського командування: в ISW пояснили, як це вплине на військові можливості армії

17 липня 2023 08:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Криза російського командування: в ISW пояснили, як це вплине на військові можливості армії
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Серед російського командування назріває криза. Моральні наслідки, які вона може спричинити, погіршать можливості армії РФ проводити наступальні операції та вести війну в Україні. 

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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"Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які є критично важливими для російської еластичної оборони на півдні України", — йдеться у повідомленні. 

Там додають, що будь-які контратаки вимагають високого рівня мотивації та морального духу. На півдні України, зокрема у районі Запорізької області, військові РФ відчувають "серйозні проблеми з моральним духом" через суперечки навколо звільнення командирів. 

Наслідки кризи командування РФ

Проблеми, пов'язані з моральним духом, можуть призвести до відсутності згуртованості між військовими. А також до того, що вони перестануть підпорядкуватись та виконувати накази. 

"Очевидна криза російського командування загрожує деморалізувати широкі військові дії Росії в Україні", — додають в ISW.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу. Відтак, авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупантах та їх техніці. Зокрема, один з ударів ЗСУ прийшовся по ворожому ЗРК. 

Додамо, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Тривають запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

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